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Названы наиболее популярные авианаправления среди российских туристов

Исследование: около 90% российских авиапутешественников предпочитают летом отдыхать в РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Большая часть (88%) российских авиапутешественников предпочитает отдыхать этим летом внутри страны, говорится в исследовании аналитиков IT-компании АТОЛ и сервиса путешествий «Туту.ру».

И только 9% оформленных россиянами авиабилетов приходится на ближнее зарубежье, 3% суммарно — на дальнее зарубежье и Европу.

«Наибольшим спросом среди внутренних авианаправлений этим летом пользуются Москва (16% оформленных билетов), Сочи (15%) и Санкт-Петербург (9,3%)», — отметили эксперты.

Из заграничных направлений лидируют страны ближнего зарубежья: Азербайджан (15%), Узбекистан (14%), Армения (12%), Турция (12%), Кыргызстан (11%).

При этом, по информации экспертов, средний чек за билет на самолет по РФ на лето составляет 18 987 рублей туда-обратно, в страны ближнего зарубежья — 29 373 рубля, дальнего зарубежья — 51 764 рубля, в Европу — 84 694 рубля.

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Ранее, 26 июня, в пресс-службе «Яндекс Путешествий» сообщили «Известиям», что заметен тренд на спад стоимости авиабилетов — они становятся доступнее.

18 июня сервис для планирования путешествий OneTwoTrip рассказал, что самым популярным направлением для семейных поездок среди опрошенных россиян стали: Санкт-Петербург, Адлер, Москва, Эсто-Садок,Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, Анапа, Калининград и Владивосток.

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