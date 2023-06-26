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Эксперты сообщили о спаде цен на авиабилеты

«Яндекс Путешествия»: цены на авиабилеты приходят в норму после скачка стоимости 24 июня
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Цены на авиабилеты приходят в норму после наблюдавшегося скачка стоимости 24 июня, сообщили «Известиям» в пресс-службе «Яндекс Путешествий» 26 июня.

Там уточнили, что, например, стоимость билетов в одну сторону из России до Еревана (Армения) начинается с 25 тыс. рублей (с пересадкой) и от 43 тыс. рублей (прямым рейсом), однако еще вчера средняя цена такого полета была больше 30 тыс. рублей, а прямые рейсы были кратно дороже.

Нормализация стоимости полетов заметна и по другим направлениям из РФ.

Кроме того, уже заметен тренд на спад — билеты становятся доступнее, подчеркнули в пресс-службе. Так, средние цены на авиабилеты из Москвы 25 июня в одну сторону на одного человека составляли: в Стамбул (Турция) — 9,7 тыс. рублей, Дубай (ОАЭ) — 10 160 рублей, Баку (Азербайджан) — 8 тыс. рублей на прямой рейс.

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Ранее, 20 июня, в Минтрансе сообщили, что в мае по сравнению с апрелем цена на авиабилеты снизилась на 3%. В общей сложности благодаря скидкам и акциям конечная стоимость билетов уменьшилась на 265 рублей, посчитали в министерстве.

25 апреля в трех крупных российских агрегаторах по продаже туров и билетов рассказали «Известиям», что авиабилеты на рейсы по РФ с вылетами в апреле–октябре 2023 года подорожали по сравнению с аналогичным периодом 2022-го на 5–10%.

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