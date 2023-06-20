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ФАС и Минтранс прокомментировали рост цен на авиабилеты

Минтранс: в мае цена на авиабилеты снизилась на 3%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В апреле средневзвешенная цена на авиабилеты в России по сравнению с апрелем 2022 года выросла на 4%. Об этом 20 июня сообщили в пресс-службе ФАС России.

«По итогам анализа продаж авиабилетов в апреле 2023 года рост средневзвешенной цены авиабилетов по отношению к апрелю 2022 года составил 4%», — утверждают специалисты. «На стоимость авиабилетов оказывают влияние такие факторы, как сезонность, спрос, инфляция. Кроме того, для повышения загрузки воздушных судов в 2022 году авиакомпании часто проводили распродажи», — подчеркнули в ФАС.

В свою очередь, в Минтрансе заявили, что в мае по сравнению с апрелем конечная цена на авиабилеты снизилась на 3%. В общей сложности благодаря скидкам и акциям конечная стоимость билетов уменьшилась на 265 рублей, посчитали в ведомстве.

Там напомнили, что государство оказывает поддержку авиаперевозчикам по внутрирегиональным программам. Она касается внутренних рейсов. Только за этот год сумма субсидий, выделенных по этим программам, составляет порядка 25 млрд рублей.

В Минтрансе подчеркнули, что к этому моменту ведомство вместе с Минэкономразвития, Росстатом и ФАС России ведет выработку новой единой методологии оценки стоимости авиабилетов.

«Расчет стоимости билетов должен прежде всего учитывать динамическую систему ценообразования, а также различную глубину бронирований (в том числе за месяц до вылета и более, когда осуществляется большой объем бронирований по низким тарифам). Это позволит высчитать реальную величину средней цены на авиаперевозки для пассажиров», — подытожили в Минтрансе.

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Ранее сообщалось, что стоимость перелета в экономклассе по России достигла почти 7 тыс. рублей за 1 тыс. км. Это максимальное значение с 2000 года. 17 апреля заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик отметил, что авиабилеты на внутрироссийские рейсы в 2023 году могут подорожать на 15–30% по сравнению с 2022 годом на фоне сокращения объемов субсидирования. По словам Чалика, возможен рост стоимости перевозок от 15 до 30%.

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