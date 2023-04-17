Минтранс предупредил о риске подорожания авиабилетов на внутренние рейсы

Авиабилеты на внутрироссийские рейсы в 2023 году могут подорожать на 15-30% по сравнению с 2022 годом на фоне сокращения объемов субсидирования. Об этом 17 апреля заявил заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик.

«Дело в том, что у нас в этом году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом: как вы помните, это было 100 млрд рублей», — отметил он, выступая с докладом на совещании Минэкономразвития по подготовке к туристическому сезону 2023 года.

В связи с этим, по словам Чалика, ожидается, что возможен рост стоимости перевозок примерно от 15% до 30%. Вместе с тем, возможно, будет и уменьшение количества рейсов.

До этого, 4 апреля, ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), объединяющая крупнейшие авиакомпании РФ, попросила Минтранс выделить авиаперевозчикам около 100 млрд рублей с апреля по октябрь 2023 года на возмещение расходов при полетах внутри РФ. При этом, как сообщал источник «Известий», решений в кабмине пока не принято.

28 декабря 2022 года Росавиация сообщила, что власти РФ выделили 172 млрд рублей на поддержку гражданской авиации. В ведомстве отметили, что средства доведены до получателей и освоены в полном объеме.

В июле президент РФ Владимир Путин отметил, что сфера воздушных перевозок в России оказалась под ударом в условиях санкций и неадекватных решений бывших западных партнеров. Однако в то же время ситуация дала уникальную возможность для выхода на принципиально новый уровень развития.