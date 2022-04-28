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Правительство утвердило правила предоставления новых субсидий авиакомпаниям

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Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий авиакомпаниям в условиях санкций, следует из опубликованного в четверг, 28 апреля, постановления кабмина.

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Ранее, 25 апреля, президент России Владимир Путин поручил выделить авиаперевозчикам не менее 110 млрд рублей в 2022 году на компенсацию части стоимости авиабилетов на внутренние рейсы в период с апреля по октябрь.

Согласно опубликованным правилам, средства будут начисляться авиакомпаниям в зависимости от прогнозируемого пассажирооборота — то есть показателя количества перевезенных пассажиров, умноженного на расстояние, на которое они были перевезены (измеряется в пассажиро-километрах, пкм). Размер ставки субсидии составит 1,11 рубля на 1 пкм. При этом авиакомпании должны взять на себя обязательство достичь не менее 90%-ного значения пассажирооборота прошлого года. По данным Росавиации, в апреле–октябре 2021 г. пассажирооборот всех авиакомпаний составил 162,5 млрд пкм.

При этом для авиакомпаний, у которых на 21 марта за пределами РФ находится и не используется более 30% парка самолетов, в расчете субсидии будет применяться понижающий коэффициент 0,21.

В постановлении уточняется, что результатом предоставления субсидии должно стать достижение пассажирооборота всех перевозчиков в размере не менее 90 млрд пкм (55% от уровня 2021 года). Для каждого отдельного перевозчика это значение будет устанавливаться на основании его заявки на получение субсидии в Росавиации. Но если авиакомпания не достигнет 80% этого значения, то выделенные средства должны быть возвращены в федеральный бюджет.

1 апреля стало известно, что российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к правительству с инициативой по мерам поддержки отрасли в условиях санкций. Так, представители крупнейших авиакомпаний России сформулировали 98 возможных способов обеспечить стабильную работу отрасли. 12 из них следующего содержания: освобождение воздушных судов от ряда налогов, введение нулевой ставки НДС для внутренних перевозок, передача компаниям самолетов на бюджетной основе, а также господдержка перевозчиков субсидиями и др.

7 апреля министерство торговли США ввело экспортные санкции в отношении российских авиакомпаний «Аэрофлот», Utair и Azur Air. Как указали в ведомстве, бюро промышленности и безопасности министерства лишило экспортных привилегий авиакомпании РФ «в связи с продолжающимися экспортными нарушениями, связанными с всеобъемлющими мерами контроля за экспортом в отношении России, принятыми министерством торговли».

31 марта Путин потребовал проводить поддержку авиакомпаний РФ не за счет пассажиров. Глава государства заявил, что объем внутрироссийских перевозок в текущем году должен вырасти по сравнению с предыдущим годом, а число перевезенных пассажиров по итогам 2022 года должно составить не менее 100 млн человек.

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