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Акрополь в Афинах закроют из-за 44-градусной жары

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Фото: Global Look Press/dpa/Soeren Stache
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Афинский Акрополь будет частично закрыт днем 14 июля из-за сильной жары. Об этом в этот день сообщило министерство культуры Греции.

«Управление древностей города Афины сообщает, что 14 июля археологическая зона Акрополя приостановит работу в полдень. Последний вход будет в 12:00, возобновление работы — в 17:00. Останутся открытыми площадки Древней Агоры и Керамикоса, где можно будет посетить археологические музеи», — говорится в сообщении, полученном «РИА Новости».

14 и 15 июля в Греции ожидается повышение температуры до 44 градусов. В связи с этим в дневное время в стране будут закрыты государственные учреждения, запрещены работы на открытом воздухе и служб доставки.

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Ранее, 12 июля, сообщалось, что аномальная жара в четырех федеральных округах России может стать причиной деформации железнодорожного полотна. Речь шла о южных регионах Уральского федерального округа, а также о Башкирии, Омской, Томской, Новосибирской, Оренбургской и Астраханской областях. Там уже некоторое время сохраняется погода на 3–8 градусов выше средних климатических значений.

11 июля температурный рекорд был обновлен в Екатеринбурге. Впервые за всю историю наблюдений там было 40 градусов тепла. До этого абсолютный максимум составлял +39,1.

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