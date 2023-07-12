Аномальная жара может погнуть рельсы в четырех федеральных округах

Аномальная жара в четырех федеральных округах может стать причиной деформации железнодорожного полотна. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщили на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (ВНИИ ГОЧС).

Речь идет о южных регионах Уральского федерального округа, а также о Башкирии, Омской, Томской, Новосибирской, Оренбургской и Астраханской областях.

По данным института, в этих регионах существуют риски возникновения инцидентов и происшествий, связанных с отключением холодильных установок, систем кондиционирования воздуха, электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, а также деформацией железнодорожного полотна.

В этих регионах уже некоторое время сохраняется погода на 3–8 градусов выше средних климатических значений.

Ранее, 11 июля, температурный рекорд был обновлен в Екатеринбурге. Впервые за всю историю наблюдений там была отмечена температура воздуха 40 °C, до этого абсолютный максимум температуры был 39,1 °C.