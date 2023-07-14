Стальные тигрята появились на набережной во Владивостоке

Скульптуру детенышей амурского тигра, полюбившуюся местным жителям, вернули на набережную Спортивной гавани во Владивостоке. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщает пресс-служба муниципального центра управления администрации города в своем Telegram.

Как отмечает ИА UssurMedia, горожане очень ждали возвращения стальных тигрят. Предварительно для скульптуры подготовили постамент, а сегодня рабочие уже установили ее на новое место. Теперь она находится в районе входа в парк аттракционов.

Объект уж собрала толпы людей вокруг. Горожане массово начали любоваться новой скульптурой, которая теперь украшает Владивосток.

В начале июня сообщалось, что скульптуру в виде Бабы-яги планируют разместить в одном из общественных пространств во Владивостоке. Подобные арт-объекты уже есть во многих города России.