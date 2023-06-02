Арт-объект в виде Бабы-яги появится во Владивостоке
Скульптуру в виде Бабы-яги планируют разместить в одном из общественных пространств во Владивостоке. Местные жители должны принять решение, где установить арт-объект, сообщает пресс-служба городской администрации.
С инициативой об установке Бабы-яги выступила компания «Галамарт», пишет ИА PrimaMedia. Опрос проводится до 13 июня на портале «Госуслуги» в разделе «Общественное голосование».
На выбор представлено четыре общественных пространства, где могла бы «поселиться» злодейка из русских сказок. Так, гражданам предлагают выбрать между зоной на улице Адмирала Фокина, двумя локациями сквера Театральный и пешеходной частью в районе улицы Светланской, 15.
Как отмечает Vostokmedia, скульптуры Бабы-яги уже есть во многих города России. Например, подобные арт-объекты установлены в Москве, Екатеринбурге, Уфе, Челябинске, Самаре.
В среду, 31 мая, единственная в мире биеннале стрит-арта «Артмоссфера» в четвертый раз открылась на «Винзаводе». Почти четверть арт-объектов была создана художниками из стран Европы и СНГ.