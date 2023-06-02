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Арт-объект в виде Бабы-яги появится во Владивостоке

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Скульптуру в виде Бабы-яги планируют разместить в одном из общественных пространств во Владивостоке. Местные жители должны принять решение, где установить арт-объект, сообщает пресс-служба городской администрации.

С инициативой об установке Бабы-яги выступила компания «‎Галамарт», пишет ИА PrimaMedia. Опрос проводится до 13 июня на портале «Госуслуги» в разделе «‎Общественное голосование».

На выбор представлено четыре общественных пространства, где могла бы «‎поселиться» злодейка из русских сказок. Так, гражданам предлагают выбрать между зоной на улице Адмирала Фокина, двумя локациями сквера Театральный и пешеходной частью в районе улицы Светланской, 15.

Как отмечает Vostokmedia, скульптуры Бабы-яги уже есть во многих города России. Например, подобные арт-объекты установлены в Москве, Екатеринбурге, Уфе, Челябинске, Самаре.

В среду, 31 мая, единственная в мире биеннале стрит-арта «Артмоссфера» в четвертый раз открылась на «Винзаводе». Почти четверть арт-объектов была создана художниками из стран Европы и СНГ.

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