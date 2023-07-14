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Родители воспитанников лагеря на Урале заявили о массовом отравлении детей

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Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова
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Родители воспитанников лагеря «Волна» в поселке Таватуй Свердловской области заявили о массовом отравлении детей.

«Сначала детей изолировали в медицинском корпусе. Сейчас мест не хватает и все заболевшие отлеживаются в общих корпусах. Из нашего отряда половина детей заболела. Многих уже забрали. Администрация говорит, что отравились печеньем», — рассказал E1.RU отец одного из воспитанников 14 июля.

Собеседники портала утверждают, что воспитатели не сообщили родителям о массовом заболевании.

В региональном управлении Роспотребнадзора указали, что эпидемиологи уже на место.

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Ранее в июне в Орске Оренбургской области зафиксировали массовое отравление у детей после употребления йогурта. Было возбуждено уголовное дело (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК). Затем вспышка кишечной инфекции была локализована.

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