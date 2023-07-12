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Причиной отравления 36 детей в Орске стал йогурт

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Причиной кишечной инфекции у 36 несовершеннолетних в Орске стал йогурт локального производства. Об этом в среду, 12 июля, сообщила мэрия города на своей странице «ВКонтакте».

«По информации медиков, 11 июля бригады скорой помощи 36 раз выезжали на вызовы к детям 3–6 лет с одинаковыми симптомами. Все они воспитанники детских садов из разных районов города. Госпитализировано восемь пациентов, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Предварительный диагноз — «пищевая токсикоинфекция». Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, дети отравились йогуртом Новотроицкого молокозавода. Власти города приняли решение временно приостановить деятельность предприятия и изъять из его оборота всю молочную продукцию для лабораторных исследований.

Во всех бюджетных учреждениях области на период аномальной жары запретили использование «молочки» без термообработки. Кроме того, Роспотребнадзор порекомендовал не употреблять в пищу молочные продукты Новотроицкого молокозавода, произведенные 11 июля.

Министр здравоохранения региона Татьяна Савинова провела в городе оперативный штаб по данному вопросу.

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Ранее в этот день стало известно, что органами Следственного комитета РФ по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в детских садах Орска по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

До этого, вечером 11 июля, региональный минздрав сообщил, что в службу скорой помощи стали поступать звонки по поводу рвоты у детей, посещающих несколько дошкольных учреждений города. Медицинскую службу города усилили, приготовили дополнительные койки для возможной госпитализации. Савинова отправилась на место со специалистами областной инфекционной больницы. Ситуацию на контроль взял губернатор региона.

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