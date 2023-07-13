В Орске локализовали массовую вспышку кишечной инфекции

В Орске Оренбургской области, где дети массово отравились йогуртом, локализована вспышка кишечной инфекции. Об этом 13 июля сообщили журналистам в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Эпидемическая ситуация возникла из-за грубого нарушения санитарно-эпидемиологических правил (хранение и транспортировка продукции при температуре выше плюс 40 градусов). Вспышка заболевания локализована», — сказали в ведомстве.

Роспотребнадзор приостановил деятельность Новотроицкого молокозавода, запретил выпуск и реализацию молочных продуктов в учреждениях и розничной сети. В ведомстве отметили, что в биоматериале от заболевших детей и в йогурте, произведенном на этом предприятии, обнаружили стафилококковый энтеротоксин А, пишет «Газета.Ru».

Вечером 11 июля минздрав Оренбургской области сообщил, что в службу скорой помощи стали поступать звонки по поводу рвоты у детей, посещающих несколько дошкольных учреждений Орска. Медицинскую службу города усилили, приготовили дополнительные койки для возможной госпитализации. Министр здравоохранения региона Татьяна Савинова отправилась на место со специалистами областной инфекционной больницы. Ситуацию на контроль взял губернатор области.

12 июля мэрия Орска опубликовала сообщение, в котором подтвердилось, что причиной отравления стал йогурт Новотроицкого молокозавода. Власти города приняли решение временно приостановить деятельность предприятия и изъять из его оборота всю молочную продукцию для лабораторных исследований.

Органами Следственного комитета РФ по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в детских садах Орска об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК).

Известно о 36 случаях отравления молочным продуктом.