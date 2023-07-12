Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления детей в Орске

Следственными органами Следственного комитета РФ по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в детских садах города Орска. Об этом в среду, 12 июля, сообщило ведомство на своем сайте.

Пищевое отравление получили 36 несовершеннолетних, в том числе дети до шести лет, сообщило следствие.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к совершению преступления. Назначены экспертизы.

Как написал губернатор региона Денис Паслер в своем Telegram–канале, девять пострадавших находятся в больнице под присмотром врачей, их жизни ничего не угрожает. У остальных детей симптомы отравления уже не наблюдались.

Источник «Известий» сообщил, что Роспотребнадзор совместно с прокуратурой начал проверку «Новотроицкого молокозавода», который, по предварительным данным, поставлял йогурты в детские сады Орска. Проверяющие изымают документацию и продукты предприятия.

Вечером 11 июля региональный минздрав сообщил, что в службу скорой помощи стали поступать звонки по поводу рвоты у детей, посещающих несколько дошкольных учреждений Орска. Медицинскую службу города усилили, приготовили дополнительные койки для возможной госпитализации. Министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова отправилась на место со специалистами областной инфекционной больницы. Ситуацию на контроль взял губернатор региона.