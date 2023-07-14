Кто может рассчитывать на бесплатное питание в школе в 2023 году 

Вопрос питания ребенка в школе — один из основных, который волнует родителей наряду с качеством образования. «Известия» рассказывают, из чего состоит рацион в школьной столовой, кому положено бесплатное питание и как его оформить в 2023 году.

Кому положено бесплатное школьное питание в 2023 году

Рассчитывать на бесплатное питание в школе в первую очередь могут ученики начальных классов — с 1-го по 4-й. Они должны получать бесплатное горячее питание один раз в день. Это может быть как завтрак, так и обед.

Все мероприятия, связанные с организацией горячего питания для младшеклассников, согласно принятым поправкам к закону об образовании, должны полностью завершиться в сентябре 2023 года. Таким образом, к новому учебному году во всех школах страны им должны предоставить горячее питание бесплатно.

Помимо этого, есть список льготников, которые независимо от года обучения в школе должны получать двухразовое питание. К ним относятся ученики из многодетных и малообеспеченных семей; школьники, у которых один или оба родителя инвалиды первой или второй группы; дети ликвидаторов аварии ЧАЭС; дети-сироты или те, кого воспитывает родитель-одиночка.

Бесплатное питание в школе также положено детям с инвалидностью. Если они обучаются дома, то им предоставляется сухпаек.

Список льготников может отличаться в разных регионах. Информацию о бесплатном питании можно уточнить у органов местного самоуправления.

Как оформить бесплатное школьное питание в 2023 году

Питание для учеников начальных классов предоставляется автоматически, поэтому никакие документы оформлять не нужно. Льготникам необходимо собрать документы.

Для начала они должны обратиться в органы социальной защиты и администрацию образовательного учреждения, чтобы подтвердить право на получение бесплатного питания. Это может быть справка об инвалидности, справка о получении пенсии по потере кормильца, документ о составе семьи для детей из многодетных семей или документ о доходах семьи — для малоимущих.

К этому документу необходимо приложить копии паспорта родителя и свидетельства о рождении или паспорта ребенка, заявление на предоставление бесплатного питания. Как правило, его образец можно найти на сайте школы.

Если у ребенка есть аллергия на какие-либо продукты и ему требуется индивидуальное меню, то также нужно представить подтверждающие документы.

Рацион бесплатного питания в школе в 2023 году

С 1 мая порядок составления школьного меню изменился. Теперь подрядным компаниям нужно оговаривать содержание рациона детей с руководством образовательных учреждений. Причем делать это нужно отдельно для каждой возрастной группы учащихся.

Дополнительно предписана необходимость согласовывать диетическое питание, если в нем есть потребность у кого-то из учеников. Из меню также запрещено исключать горячее питание.

Рацион школьника может включать обед из двух блюд или только второе. Например, это может быть как обед с супом, так и завтрак с горячей кашей, включая напиток.

Что и когда будут есть школьники, каждая школа решает сама. Однако есть основные требования к школьному питанию. Так, ежедневный рацион должен содержать белковую пищу, достаточное количество витаминов и микроэлементов, а также составлять 20–25% от необходимых суточных калорий на завтрак и 30–35% — на обед.

При этом пища должна быть разнообразной, а температура горячих блюд и напитков при подаче должна составлять 65–75 градусов.

Информация об организации питания школьников, включая ежедневное меню, должна размещаться на сайте школы. Это требование относится ко всем образовательным учреждениям. Если же оно по каким-то причинам не выполняется, родители могут обратиться с жалобой в само учебное заведение и различные инстанции.

Как осуществляется контроль качества питания в школе в 2023 году

Закон четко прописывает требования к детскому питанию. Оно должно быть качественными и безопасными для здоровья, а также удовлетворять все физиологические потребности детского организма.

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Минпросвещения, сотрудники ведомства ведут «непрерывный» мониторинг качества питания в школах. Он включает в себя контроль как за организацией качественного питания, так и за ценообразованием.

Кроме того, сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы расширить возможности для родительского контроля за питанием школьников. Предполагается, что родителей привлекут к контролю на всех стадиях процесса — «от производства до стола», в том числе к проверкам цехов, где готовятся блюда. Соответствующие рекомендации уже были направлены в правительство и региональным властям.

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