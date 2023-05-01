Горячее питание в школах сделали обязательным с 1 мая

Правительство изменило порядок составления школьного меню с 1 мая. Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что подрядным компаниям нужно оговаривать содержание рациона детей с руководством образовательных учреждений. Причем делать это нужно отдельно для каждой возрастной группы учащихся.

Дополнительно предписана необходимость согласовывать диетическое питание, если в таковом есть потребность у кого-то из учеников, а также запрещено исключать из меню горячее питание.

Ранее, 29 марта, комитет Госдумы по просвещению предложил расширить возможности для родительского контроля за питанием школьников. В пресс-службе Минпросвещения в ответ на запрос «Известий» о рекомендациях отметили, что уже ведут «непрерывный» мониторинг качества питания в школах. Он включает в себя не только контроль за организацией процесса питания в школах и его качеством, но также за ценообразованием.

Также в этот день сообщалось, что в Татарстане планируют протестировать проект по заказу школьного обеда через мобильное приложение. Нововведение попробуют в одной из школ города.

Заказать обед в школьном ресторане смогут не только учащиеся, но и их родители. Проект запустят, чтобы сделать систему школьного питания более эффективной.