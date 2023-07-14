Марочко заявил о взятии ВС РФ под контроль части Новоселовского в ЛНР

Вооруженным силам РФ удалось закрепиться на восточных окраинах поселка Новоселовское Сватовского района Луганской Народной Республики. Об этом в пятницу, 14 июля, рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Бронетехника, авиация и артиллерия поддерживают наступающие части ВС РФ. Восточная часть поселка до железнодорожной ветки находится под огневым контролем российских сил, уточнил он.

«Позиционные боестолкновения идут с применением вооружения ближнего боя», — сообщил Марочко «РИА Новости».

По его словам, украинские войска находятся в хорошо укрепленных опорных пунктах в лесополосах к западу от железной дороги, их поддерживает артиллерия, расположенная на второй и третьей линии обороны.

Новоселовское — это важный населенный пункт для дальнейшего продвижения российских сил, так как через поселок проходят железная и автомобильная дороги, ведущие в Купянск Харьковской области.

Ранее в этот день Марочко сообщил о взятии российскими военными под огневой контроль участка трассы в районе Новоселовского, что перерезало ВСУ пути снабжения и эвакуации раненых.

Накануне, 12 июля, Марочко рассказал, что иностранные наемники прибыли под Купянск для усиления диверсионных групп ВСУ. Он пояснил: по экипировке, технике и вооружению можно предположить, что приехали специалисты в области диверсионно-разведывательной деятельности.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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