Реклама
Прямой эфир
Армия
Марочко сообщил о прибытии иностранных наемников для поддержки ВСУ под Купянском
Мир
Глава МИД РФ Лавров прибыл в Джакарту для участия в мероприятиях АСЕАН
Общество
В Белгороде прошла акция «Свеча памяти» в честь годовщины Прохоровского сражения
Происшествия
В Ангарске ликвидировали пожар на нефтеустановке площадью 240 кв. м
Общество
Создание медиахолдинга Союзного государства планируют начать уже в 2023 году
Экономика
Министр экономики Армении спрогнозировал рост товарооборота с Россией до 60%
Мир
Южная Корея расширит сотрудничество с НАТО в 11 областях
Армия
Российские военнослужащие отбили атаку ВСУ под Угледаром
Политика
Российские военные отразили атаки двух бригад ВСУ на краснолиманском направлении
Общество
Синоптики предупредили о небольшом дожде в Москве 12 июля
Мир
Российские корветы завершили деловой заход в базу Шанхай
Сюжет:

Марочко сообщил о прибытии иностранных наемников для поддержки ВСУ под Купянском

0
Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Иностранные наемники прибыли под Купянск для усиления диверсионных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 12 июля, сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки РФ.

«Для усиления украинской группировки на купянском направлении отмечена переброска в этот район дополнительных сил и средств вооруженных формирований Украины. Отмечено прибытие с техникой и вооружением небольшого количества отдельных групп из числа иностранных наемников», — сказал он ТАСС.

Марочко отметил, что по экипировке, технике и вооружению можно предположить, что приехали специалисты в области диверсионно-разведывательной деятельности. При этом он добавил, что большая часть ранее прибывших на этот участок иностранных наемников составляет инженерно-саперные подразделения.

Взрывов техника: как ВС РФ подрывают наступательный потенциал ВФУ
Только за сутки уничтожено пять складов боеприпасов и один командный пункт противника

Ранее, 11 июля, Марочко заявил, что Вооруженные силы (ВС) РФ за последние несколько дней существенно продвинулись в направлении города Купянска Харьковской области. Он также добавил, что из-за продвижения российских сил украинские власти эвакуируют госучреждения.

До этого, 10 июля, начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что фронтовой бомбардировщик Су-34 нанес авиаудар по ВСУ на купянском направлении. Также огнем гаубиц Д-30 была ликвидирована станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023