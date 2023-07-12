Марочко сообщил о прибытии иностранных наемников для поддержки ВСУ под Купянском

Иностранные наемники прибыли под Купянск для усиления диверсионных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 12 июля, сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки РФ.

«Для усиления украинской группировки на купянском направлении отмечена переброска в этот район дополнительных сил и средств вооруженных формирований Украины. Отмечено прибытие с техникой и вооружением небольшого количества отдельных групп из числа иностранных наемников», — сказал он ТАСС.

Марочко отметил, что по экипировке, технике и вооружению можно предположить, что приехали специалисты в области диверсионно-разведывательной деятельности. При этом он добавил, что большая часть ранее прибывших на этот участок иностранных наемников составляет инженерно-саперные подразделения.

Ранее, 11 июля, Марочко заявил, что Вооруженные силы (ВС) РФ за последние несколько дней существенно продвинулись в направлении города Купянска Харьковской области. Он также добавил, что из-за продвижения российских сил украинские власти эвакуируют госучреждения.

До этого, 10 июля, начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что фронтовой бомбардировщик Су-34 нанес авиаудар по ВСУ на купянском направлении. Также огнем гаубиц Д-30 была ликвидирована станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.



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