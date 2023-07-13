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Марочко заявил о взятии под контроль ВС РФ участка трассы близ Новоселовского в ЛНР
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Марочко заявил о взятии под контроль ВС РФ участка трассы близ Новоселовского в ЛНР

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Взятие российскими военными под огневой контроль участка трассы в районе поселка Новоселовское Сватовского района Луганской Народной Республики (ЛНР) перерезало Вооруженным силам Украины (ВСУ) пути снабжения и эвакуации раненых, сообщил 13 июля подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В ходе маневренной обороны и успешных контратакующих действий ВС РФ в районе населенного пункта Новоселовское под огневой контроль взят участок трассы Н-26 Чугуев — Старобельск — Меловое. Ранее украинские боевики использовали часть этого участка для снабжения своих войск на передовых позициях и эвакуации раненых», — рассказал он ТАСС.

Марочко добавил, что логистику противника осложняет и фактор неблагоприятных погодных условий.

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Накануне, 12 июля, Марочко рассказал, что иностранные наемники прибыли под Купянск для усиления диверсионных групп ВСУ. Он пояснил: по экипировке, технике и вооружению можно предположить, что приехали специалисты в области диверсионно-разведывательной деятельности.

11 июля подполковник в отставке сообщал, что Вооруженные силы РФ за последние несколько дней существенно продвинулись в направлении города Купянска Харьковской области. Из-за этого украинские власти эвакуировали госучреждения.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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