Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес ответил Европарламенту на пятую резолюцию «О политических дисквалификациях в Венесуэле» и пообещал не допустить ни единого европейского наблюдателя за выборами в стране, сообщил 13 июля телеканал Globovisión.

По словам Родригеса, резолюция является «проявлением человеческой глупости», а большинство Европарламента состоит из «ультраправых фашистских, расистских, женоненавистнических, посягающих на свободы и права европейцев». Родригес также назвал главу евродипломатии Жозепа Борреля «колонизатором и разжигателем войны».

«Я говорю тебе, Жозеп Боррель, сюда не попадет ни одна миссия по наблюдению за выборами из Европы, пока мы являемся представителями венесуэльского государства», — сказал Родригес.

Европейский парламент в четверг отверг «произвольное и неконституционное» решение о лишении должности политиков венесуэльской оппозиции, а также вмешательство администрации Николаса Мадуро в первичные выборы. Депутаты Европарламента призвали к независимой процедуре выдвижения кандидатов в Национальный избирательный совет, а также признали «усилия оппозиции по организации первичных выборов в качестве демократического решения для венесуэльцев как внутри страны, так и за рубежом».

В апреле 2023 года президент Мадуро ответил США на требование переговоров с оппозицией. Он предложил «представителю гринго пойти к черту», потому что Венесуэла уважает себя.

После выборов в 2019 году в Венесуэле возникло двоевластие. Тогда Вашингтон не признал Николаса Мадуро законным лидером республики. Между тем Россия, Китай, Мексика и ряд других государств поддержали политика. В свою очередь Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя врио президента и получил протекцию нескольких стран Запада, в том числе США.

В начале 2023 года правительство Гуайдо было упразднено. В этой связи представители оппозиции Венесуэлы уведомили венесуэльскую общину в США и общественность о прекращении работы «посольства» страны в Вашингтоне, находившегося под их контролем.