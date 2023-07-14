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Синоптики пообещали москвичам потепление до +22 градусов в пятницу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь и до 22 градусов тепла — такая погода ожидает жителей столицы в пятницу, 14 июля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +20…+22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +13.

В Московской области днем ожидается от +17 до +22 градусов, ночью — не ниже +10.

Прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/c.

Атмосферное давление — 743 мм ртутного столба.

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Ранее 14 июля руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал в Москве 14 июля потепление до +20 градусов. Он также рассказал, что 13 июля стало самым дождливым и холодным днем в столице с начала лета.

13 июля руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин сообщил, что в ближайшие выходные в Москве ожидается облачная и теплая погода. По его словам, в субботу температура воздуха будет достигать 20 градусов тепла, а в воскресенье поднимется до +24.

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