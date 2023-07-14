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Шмыгаль рассказал о намерении Европы выделить €400 млн на восстановление Украины

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Pavlo Bahmut
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Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и страны Евросоюза планируют перечислить Украине более €400 млн. Об этом в своем Twitter 13 июля рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он заявил, что выделенные деньги пойдут на самые актуальные для страны проекты.

По его словам, в первую очередь средства направят на восстановление объектов критической инфраструктуры.

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30 июня сообщалось, что США потратили $4,5 млрд на погашение госдолга Украины, об этом говорится в независимом аудите выделенных Киеву средств американских налогоплательщиков. Его данные привел главный редактор новостного сайта The Grayzone Макс Блюменталь. Он заявил, что $4,5 млрд — это по $30 с каждого гражданина США. Украине выделяются деньги в то время, когда 40% американцев не могут позволить себе скорую помощь, подчеркнул журналист.

Ранее, 26 июня, издание The American Conservative сообщило, что Европа устала от финансирования Украины и не будет сражаться за нее в случае реальной войны с Россией.

В конце мая китайская газета Global Times указала на то, что европейские лидеры, несмотря на жесткую риторику, надеются на то, что военные действия на Украине вскоре прекратятся, поскольку Европа уже и так достаточно сильно пострадала от украинского кризиса.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти Российской Федерации объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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