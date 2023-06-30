США потратили $4,5 млрд на погашение госдолга Украины, об этом говорится в независимом аудите выделенных Киеву средств американских налогоплательщиков. Его данные привел главный редактор новостного сайта The Grayzone, передает телеканал «Известия». Макс Блюменталь заявил, что $4,5 млрд — это по $30 с каждого гражданина США. Украине выделяются деньги в то время, когда 40% американцев не могут позволить себе скорую помощь, подчеркнул журналист.

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