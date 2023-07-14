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Эксперт рассказал об усилении группировки ВМФ России в Черном море

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Малый ракетный корабль «Циклон» проекта «Каракурт» включается в боевую работу и будет наносить удары по военной структуре вооруженных формирований Украины (ВФУ), рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

Вторичная волна: потери ВФУ ставят под сомнение их возможное наступление
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«Он тоже несет крылатые ракеты «Калибр», которыми будут наносить удары по военной инфраструктуре. Всё это облегчит работу нашим военнослужащим на передовой», — объяснил он.

Малый ракетный корабль «Циклон» приняли в состав Черноморского флота. Торжественная церемония состоялась в Керчи 12 июля.

Также эксперт напомнил, что в ночь на 13 июля ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения боеприпасов ВФУ.

«Удары по складам боеприпасов имеют самое непосредственное отношение к наступательному потенциалу вооруженных формирований Украины. Чем меньше боеприпасов, тем меньше активность ВФУ на линии боевого соприкосновения. Отрадно, что Минобороны доложило, что все наши морские ракеты долетели», — рассказал Дандыкин.

По словам эксперта, сейчас, уже идет вторая волна украинского наступления. Об этом свидетельствуют их потери — по сообщениям Минобороны России, за последние сутки они составили не менее 850 человек и 49 единиц военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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