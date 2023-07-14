Эксперт рассказал об усилении группировки ВМФ России в Черном море

Малый ракетный корабль «Циклон» проекта «Каракурт» включается в боевую работу и будет наносить удары по военной структуре вооруженных формирований Украины (ВФУ), рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

«Он тоже несет крылатые ракеты «Калибр», которыми будут наносить удары по военной инфраструктуре. Всё это облегчит работу нашим военнослужащим на передовой», — объяснил он.



Малый ракетный корабль «Циклон» приняли в состав Черноморского флота. Торжественная церемония состоялась в Керчи 12 июля.



Также эксперт напомнил, что в ночь на 13 июля ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения боеприпасов ВФУ.



«Удары по складам боеприпасов имеют самое непосредственное отношение к наступательному потенциалу вооруженных формирований Украины. Чем меньше боеприпасов, тем меньше активность ВФУ на линии боевого соприкосновения. Отрадно, что Минобороны доложило, что все наши морские ракеты долетели», — рассказал Дандыкин.



По словам эксперта, сейчас, уже идет вторая волна украинского наступления. Об этом свидетельствуют их потери — по сообщениям Минобороны России, за последние сутки они составили не менее 850 человек и 49 единиц военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили.



Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Жгучее лето: ВФУ лишились уже 311 танков в попытках наступления