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Грушко заявил о понимании НАТО катастрофических последствий вступления Украины в альянс

Грушко: НАТО понимает, что прием Украины в альянс приведет к катастрофическим последствиям
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что НАТО понимает, какие катастрофические последствия будут у приема Украины в альянс. Они также знают, что укрепления безопасности так не достичь, о чем он рассказал в эфире Первого канала 13 июля.

«Мало кто обращает внимание на то, что все министры с таким твердым лицом говорили о том, что Украина будет принята в НАТО лишь тогда, когда будут выполнены условия. Первое условие — это официальный документ — гласит, что любое расширение должно укреплять безопасность альянса. Понятно, что в случае приема Украины в НАТО это приведет к катастрофическим последствиям и для европейской безопасности, и для Украины, и для самого альянса», — сказал дипломат.

Он также назвал цели, для которых НАТО необходимо постоянно расширять число союзников.

«НАТО не может существовать без противника, альянс поддерживает конфронтацию в мире за счет своего расширения», — уточнил Грушко.

Он также заявил, что Запад будет продолжать держать перед Украиной «морковку евро- и натоперспективы», чтобы спокойно манипулировать действиями властей на территории страны.

«Я думаю, что они будут и впредь держать эту морковку и европерспективы, и натоперспективы. Это инструмент управления процессами Киева, в том числе на поле боя, в том числе в том, что касается строительства общества», — подытожил дипломат.

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13 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России и, более того, не повысит защиту Киева. Помимо этого, российский лидер подчеркнул, что одна из причин начала спецоперации РФ — это угроза вступления Киева в Североатлантический альянс.

11–12 июля в Вильнюсе прошел саммит НАТО. Согласно итогам мероприятия, Украину пригласят в блок, когда она выполнит условия для вступления. Также страны — участники утвердили многолетнюю военную помощи Киеву и создали Совета Украина – НАТО. Кроме того, главы государств согласились упростить процесс присоединения Украины к альянсу.

В свою очередь, в МИД РФ отметили, что итоги встречи стран — участниц военно-политического блока в Вильнюсе показали, что организация окончательно вернулась к схемам холодной войны. В дипведомстве отметили, что РФ будет своевременно реагировать на угрозы безопасности страны со стороны альянса.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

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