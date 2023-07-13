Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд отправил под домашний арест замглавы Минцифры Паршина
Общество
Путин направил телеграмму участникам фестиваля «Славянский базар в Витебске»
Мир
Пентагон подтвердил передачу кассетных боеприпасов Украине
Экономика
В Минсельхозе рассказали о стабильной ситуации на рынке риса в стране
Общество
Суд вынес приговор бывшим сотрудникам S7 за взятки
Политика
Путин заявил о праве Украины на обеспечение собственной безопасности
Наука и техника
Чернышенко заявил о готовности России принять ученых из недружественных стран
Экономика
ЦБ сообщил о снижении внешнего долга России с начала года
Мир
Пентагон заявил о несвоевременности поставок истребителей F-16 на Украину
Общество
Дождь продлится в Москве до утра пятницы
Экономика
ФАС выдала предостережение в связи с заявлением о росте цен на авиабилеты
Происшествия
ПВО РФ перехватила над Мелитополем ракету украинских националистов
Мир
Захарова заявила о бесполезности поставок кассетных боеприпасов Украине

ЦБ сообщил о снижении внешнего долга России с начала года

В ЦБ сообщили о снижении внешнего долга России с начала года на $33 млрд
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2023 года составил $347,7 млрд, снизившись с начала 2023 года на $33 млрд или на 8,7%, сообщил Центробанк РФ в четверг, 13 июля.

«В значительной степени динамика показателя определялась сокращением обязательств прочих секторов по долговым инструментам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования, что было отчасти связано с реализацией механизма выпуска замещающих облигаций», — сказано в сообщении ЦБ РФ.

Регулятор отметил, что важную роль в указанном результате сыграло уменьшение задолженности органов госуправления, обусловленное реализацией нерезидентами суверенных ценных бумаг.

Устойчивый уровень: зачем Россия увеличила размер госдолга
Угрожает ли это экономике страны

7 мая «РИА Новости» со ссылкой на данные Всемирного банка и национальных статистических служб сообщило, что российская экономика впервые после 2014 года вернулась в десятку крупнейших в мире. Россия, по итогам прошлого года, произвела товаров и услуг на $2,3 трлн, что соответствует восьмому месту рейтинга.

4 мая глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле заявил, что прогноз по росту ВВП России в 2023 году на уровне 1,2% носит скорее консервативный характер, по факту этот показатель может быть выше.

В этот же день глава государства отметил, что уровень инфляции и ситуация по госдолгу в стране лучше, чем в ряде других государств — 14,9%. Для сравнения он напомнил, что в США госдолг составляет 121,7%, в еврозоне — 90,9%, в Германии — 66,5%, во Франции — 111,1%.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023