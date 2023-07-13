ЦБ сообщил о снижении внешнего долга России с начала года

Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2023 года составил $347,7 млрд, снизившись с начала 2023 года на $33 млрд или на 8,7%, сообщил Центробанк РФ в четверг, 13 июля.

«В значительной степени динамика показателя определялась сокращением обязательств прочих секторов по долговым инструментам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования, что было отчасти связано с реализацией механизма выпуска замещающих облигаций», — сказано в сообщении ЦБ РФ.

Регулятор отметил, что важную роль в указанном результате сыграло уменьшение задолженности органов госуправления, обусловленное реализацией нерезидентами суверенных ценных бумаг.

7 мая «РИА Новости» со ссылкой на данные Всемирного банка и национальных статистических служб сообщило, что российская экономика впервые после 2014 года вернулась в десятку крупнейших в мире. Россия, по итогам прошлого года, произвела товаров и услуг на $2,3 трлн, что соответствует восьмому месту рейтинга.

4 мая глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле заявил, что прогноз по росту ВВП России в 2023 году на уровне 1,2% носит скорее консервативный характер, по факту этот показатель может быть выше.

В этот же день глава государства отметил, что уровень инфляции и ситуация по госдолгу в стране лучше, чем в ряде других государств — 14,9%. Для сравнения он напомнил, что в США госдолг составляет 121,7%, в еврозоне — 90,9%, в Германии — 66,5%, во Франции — 111,1%.