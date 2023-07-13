Правительство назвало не уплачивающие налог на сверхприбыль компании

Правительство России на заседании 13 июля одобрило поправки, уточняющие перечень компаний, которые не будут уплачивать налог на сверхприбыль, говорится в сообщении на сайте Министерства финансов.

Из перечня плательщиков решено было исключить застройщиков, которые реализуют проекты с привлечением средств физических лиц через эскроу-счета при условии, что такие фирмы в 2021 и 2022 годах не выплачивали дивиденды. Также исключат кредитные и некредитные финансовые организации, в отношении которых действуют меры по предупреждению банкротства. И от налога будут освобождены компании, которые в 2018 и 2019 годах не получили выручку от реализации.

Поправки предполагают установление особого порядка расчета налога для компаний, у которых в 2022 году прибыль по сравнению с 2021 годом уменьшилась более чем в два раза. Сумма налога для них не должна превышать 10% от прибыли за 2022 год при условии, что они не выплачивали дивиденды в 2021 и 2022 годах, уточняется в документе.

11 июля аналитики сообщили, что российские авиакомпании заплатят в 2023 году от 3 до 6 млрд рублей нового налога на сверхприбыль (windfall tax). По оценкам Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ, взнос крупнейших российских авиакомпаний составит 3 млрд рублей, или 1% от предполагаемых доходов бюджета по налогу на сверхприбыль.

30 июня президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергей Катырин сообщил «Известиям», что ведомство поддерживает законопроект о налоге на сверхприбыль, принятый в первом чтении.

Законопроект о налоге на сверхприбыль был внесен в Госдуму 13 июня. Тогда первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что инициаторами введения налога на сверхприбыль прошлых лет стали бизнесмены.

Он был принят в I чтении 28 июня. Рассмотрение во II чтении ожидается в июле. Как указано в пояснительной записке, документ «разработан в целях формирования дополнительных доходов федерального бюджета». Налог предлагается установить для организаций, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей