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Торгово-промышленная палата РФ поддержала законопроект о налоге на сверхприбыль

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Торгово-промышленная палата России (ТПП) поддерживает законопроект о налоге на сверхприбыль, принятый в первом чтении, сообщил «Известиям» президент ТПП РФ Сергей Катырин.

В то же время, по его словам, есть моменты, которые нужно учесть при подготовке документа ко второму чтению.

«В частности, нужно более четко сформулировать нормы об уплате налога в 2023 году в формате обеспечительного платежа по ставке 5%, чтобы не возникало рисков повышения ставки до 10%. Например, надо предусмотреть риски возврата или незачета части суммы. Ведь в текущих параметрах выглядит так: если не зачтется хотя бы один рубль, то это будет считаться нарушением условий и ставка вырастет. Такие моменты необходимо исключить», — считает он.

Как подчеркнул Катырин, в ТПП РФ считают, что это существенно не отразится на деловой активности и реализации инвестиционных планов компаний.

«Банкротства также маловероятны, поскольку при формировании списка предприятий проведен финансовый анализ их деятельности», — добавил он.

Однако он уточнил, что любые решения о выведении из-под нового налога отдельных секторов экономики не должны приводить к росту нагрузки на остальной бизнес.

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28 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект о налоге для крупных компаний на сверхприбыль предыдущих лет. Как указано в пояснительной записке, документ «разработан в целях формирования дополнительных доходов федерального бюджета». Налог предлагается установить для организаций, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей.

Доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максим Чирков в беседе с «Известиями» назвал этот законопроект своевременным. А также выразил мнение, что налогообложение в размере 10% не будет нести сильной нагрузки для российских компаний.

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