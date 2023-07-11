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Авиакомпании России заплатят в 2023 году до 6 млрд рублей налога на сверхприбыль

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Российские авиакомпании заплатят в 2023 году от 3 до 6 млрд рублей нового налога на сверхприбыль (windfall tax), подсчитали аналитики по просьбе «Известий».

По оценкам Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ, взнос крупнейших российских авиакомпаний составит 3 млрд рублей, или 1% от предполагаемых доходов бюджета по налогу на сверхприбыль.

«Критериям, установленным Минфином, удовлетворяют 10 авиакомпаний, чья общая прибыль по РСБУ (российским стандартам бухгалтерского учета. — Ред.) в 2022 году составила 96,3 млрд рублей, что составляет 5% от суммарной прибыли авиакомпаний с положительным финансовым результатом. Основной вклад в формирование этой суммы внесут S7 Airlines (почти 1 млрд рублей), «Уральские авиалинии» и Utair (по 540 млн рублей), а также лоукостер «Победа» (440 млн рублей)», — сказал эксперт центра Илья Гуленков, отметив, что при этом оценка базируется на данных бухгалтерской отчетности компаний по РСБУ, в то время как Минфин при расчете размера платежа для каждой компании привлекает данные налоговой отчетности, не являющиеся публичными.

Также, по его прогнозу, налог заплатят «Азимут», Smartavia, Red Wings, дальневосточная «Аврора», Azur Air и Nordwind Airlines.

По оценке аналитика «Моих Инвестиций» Елены Сахновой, пассажирские авиакомпании РФ должны заплатить в этом году порядка 6,3 млрд рублей windfall tax. Из государственной группы «Аэрофлот» налог, предположительно, заплатит только «Победа» (652 млн рублей), так как она получила рекордную прибыль в 2022 году (15 млрд рублей против 4,9 млрд рублей в 2021 году).

«Аэрофлот» налог платить не будет, так как получил значительный убыток в 2021 году (45,6 млрд рублей, по РСБУ). У «России», по нашим оценкам, также не было превышения размера прибыли в 2021–2022 годах над 2018–2019 годами (ни «Аэрофлот», ни «Россия» не публиковали отчетность за 2022 год)», — напомнила Сахнова.

Как отметил Илья Гуленков, финансовые показатели российских авиакомпаний в 2022 году оказались выше допандемийных во многом благодаря обширному государственному субсидированию отрасли.

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Российские же аэропорты, получившие за последние два года «сверхприбыль», заплатят в бюджет порядка 700 млн рублей (без учета аэропорта Шереметьево, который в 2022 году не раскрывал отчетность), оценил Гуленков из НИУ ВШЭ. Крупнейшим плательщиком среди авиагаваней окажется аэропортовая сеть «Новапорт», владеющая контрольным пакетом акций 21 регионального аэропорта (ее взнос составит 324 млн рублей), подсчитал эксперт.

«Из входящих в «Новапорт» аэропортов наибольшую сверхприбыль в 2021–2022 годах показали аэропорт Калининграда «Храброво» (1,9 млрд рублей) и Новосибирска «Толмачево» (1,2 млрд рублей). Ожидается, что вторым по размеру после «Новапорта» станет взнос аэропорта Сочи (почти 190 млн рублей). Аэропорт Симферополя также окажется в списке плательщиков (38 млн рублей), несмотря на убыток в 2 млрд рублей в 2022 году и тот факт, что аэропорт закрыт с весны 2022 года и не принимает рейсы», — рассказал Гуленков.

По оценкам же Сахновой, российские аэропорты заплатят в этом году 400 млн рублей нового налога.

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Законопроект о налоге на сверхприбыль был внесен в Госдуму 13 июня. Тогда первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что инициаторами введения налога на сверхприбыль прошлых лет стали бизнесмены.

Он был принят в I чтении 28 июня. Рассмотрение во II чтении ожидается в июле. Как указано в пояснительной записке, документ «разработан в целях формирования дополнительных доходов федерального бюджета». Налог предлагается установить для организаций, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей.

29 июня доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максим Чирков заявил, что законопроект своевременен, и уточнил, что не считает сборы чрезмерно большими, так как налоговая ставка устанавливается в размере 10%.

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