В Тверской области остановили 59 пьяных водителей

Госавтоинспекция в Тверской области провела акцию «Контроль трезвости». В пьяном состоянии за рулем задержано 59 водителей.

Рейды проводились с 7 по 9 июля по всему региону. Девять пьяных водителей были задержаны на территории Твери. В отношении всех нарушителей составлены административные материалы. Об этом сообщают «Тверские ведомости».

За пьяное вождение автомобилистам грозит штраф в размере до 30 тыс. рублей, а также лишение прав на срок до двух лет. При повторном нарушении предусмотрена уголовная ответственность.

В Липецкой области осудили водителя, который применил насилие в отношении инспектора ДПС. Обвиняемый сел за руль в пьяном состоянии и протащил инспектора не менее 10 м по асфальту.