Протащившего сотрудника ДПС по асфальту водителя лишили прав в Липецке

В Липецкой области Усманский районный суд вынес решение по делу 23-летнего водителя, обвиняемого сразу по двум статьям УК РФ: мужчина управлял автомобилем в состоянии опьянения, а также применил насилие в отношении инспектора ДПС в связи с исполнением последним своих служебных обязанностей.

GOROD48 со ссылкой на региональную прокуратуру уточняет, что 23 ноября 2022 года в 01:49 инспекторы ДПС в Усмани остановили автомобиль ВАЗ 21103, но водитель после остановки двигатель не заглушил. Когда инспектор попросил предъявить документы, водитель ответил, что их у него нет. При требовании пройти в служебный автомобиль водитель резко начал движение. Полицейский схватился за руль и водительскую дверь, чтобы не упасть, но водитель продолжил движение, протащив инспектора не менее 10 м по асфальту.

Позже автомобиль всё же остановили. У водителя установили состояние алкогольного опьянения. Судмедэкспертиза показала, что инспектору ДПС в результате действий водителя были причинены повреждения, которые, впрочем, расценили как не причинившие вреда здоровью человека.

Lipetskmedia пишет, что за пьяную езду этот водитель в начале октября 2022 года уже был оштрафован на 30 тыс. рублей и лишен прав на 1,5 года. 23 ноября он снова сел за руль пьяным.

В суде усманец полностью признал свою вину и раскаялся. Его признали виновным и по совокупности преступлений назначили 240 часов обязательных работ с лишением водительских прав на 2,5 года и со штрафом 20 тыс. рублей. Его автомобиль конфисковали в собственность государства. Кроме того, с мужчины взыскали в пользу сотрудника ДПС 170 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.