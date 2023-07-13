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В Запорожской области обнаружен тайник со взрывчаткой

УФСБ: в Запорожской области найден тайник с гранатами и взрывчаткой
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Фото: УФСБ России по Запорожской области
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В селе Ровное Мелитопольского района Запорожской области обнаружен тайник с гранатами и взрывчаткой. Об этом 13 июля сообщили журналистам в региональном УФСБ.

Сотрудники спецслужб нашли ручные гранаты, сигнальные и имитационные средства, взрывчатку и электродетонаторы к ней. В числе прочего, в тайнике были оптические приборы для стрелкового оружия и германский ручной противотанковый гранатомет Panzerfaust 3.

Там же были спрятаны емкость с ртутью и два ртутных взрывателя и другие компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

Спецслужбы направили всё вооружение на экспертизу.

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Ранее, 24 мая, в Запорожской области был найден еще один тайник с оружием на бывшей базе морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Там хранились тротиловые шашки и дымовые шашки, гранатомет РПГ и детонаторы. Специалисты Росгвардии также уничтожили эти боеприпасы.

Еще два схрона с боеприпасами, которые оставили украинские военные, полицейские нашли в селе Ровное Херсонской области 5 июня. Там ВСУ прятали гранулированное вещество, похожее на порох, две тротиловые шашки, вскрытая бумажная коробка с патронами, четыре гранаты Ф-1, три запала к гранатам, а также 120 патронов калибра 5,45 и металлическая лента со 135 патронами 7,62 калибра.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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