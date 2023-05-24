Реклама
Прямой эфир
Мир
В Великобритании заявили об истощении запасов оружия после его передачи Киеву
Мир
В ЕС согласовали продление отмены пошлин на ввоз товаров с Украины еще на год
Экономика
Минпромторг оптимизирует список параллельного импорта
Общество
Фальков назвал электронную подачу документов главным способом для поступления в вуз
Мир
В Бразилии исключили рост поддержки Украины на фоне турне главы МИД Британии
Политика
Путин заявил о возникновении новых очагов напряженности в мире
Мир
В Великобритании заявили о скором конце господства США и G7 из-за роста влияния БРИКС
Экономика
В Минэнерго не рассматривают вопрос запрета экспорта бензина
Политика
Востоковед допустил давление на Японию со стороны США по вступлению в НАТО
Общество
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за возможного града и гроз
Мир
Defence One сообщила о наращивании темпов поставок вооружения на Украину из США
Общество
В Москве проходит прощание с замглавы Минобрнауки Кучеренко

Росгвардия обнаружила новый тайник с оружием в Запорожской области

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники полиции и Росгвардии обнаружили тайник с оружием на бывшей базе морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом в среду, 24 мая, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка совместно с коллегами из Росгвардии и областного УФСБ обнаружили и изъяли пять тротиловых шашек, четыре дымовые шашки, один гранатомет РПГ, два капсюля-детонатора с детонирующим шнуром, форму ВСУ и документацию войсковой части ВСУ», — написал он в Telegram-канале.

По информации Рогова, раньше на этом месте располагалось подразделение украинской морской пехоты, но оно покинуло территорию, когда началась спецоперация.

Специалисты Росгвардии уже уничтожили всё изъятое оружие. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 222 УК РФ («Незаконное хранение оружия и боеприпасов»).

Регистр обороны: армия РФ пресекает атаки противника на юге зоны СВО
Отправка диверсантов и украинские разведки боем говорят о том, что ВФУ здесь скоро активизируются, считают эксперты

Накануне, 23 мая, Рогов рассказал, что в районе села Славянка Михайловского района Запорожской области сотрудники полиции вместе с бойцами СОБР Росгвардии нашли схрон, в котором находилось более 1 тыс. боеприпасов. Обнаруженные боеприпасы были переданы специалистам, по данному факту проводится проверка.

В конце апреля в Запорожской области в тайнике обнаружили около 2 кг взрывчатки. Найденные боеприпасы и взрывчатку передали специалистам для уничтожения.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023