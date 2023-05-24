Росгвардия обнаружила новый тайник с оружием в Запорожской области

Сотрудники полиции и Росгвардии обнаружили тайник с оружием на бывшей базе морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом в среду, 24 мая, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка совместно с коллегами из Росгвардии и областного УФСБ обнаружили и изъяли пять тротиловых шашек, четыре дымовые шашки, один гранатомет РПГ, два капсюля-детонатора с детонирующим шнуром, форму ВСУ и документацию войсковой части ВСУ», — написал он в Telegram-канале.

По информации Рогова, раньше на этом месте располагалось подразделение украинской морской пехоты, но оно покинуло территорию, когда началась спецоперация.

Специалисты Росгвардии уже уничтожили всё изъятое оружие. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 222 УК РФ («Незаконное хранение оружия и боеприпасов»).

Накануне, 23 мая, Рогов рассказал, что в районе села Славянка Михайловского района Запорожской области сотрудники полиции вместе с бойцами СОБР Росгвардии нашли схрон, в котором находилось более 1 тыс. боеприпасов. Обнаруженные боеприпасы были переданы специалистам, по данному факту проводится проверка.

В конце апреля в Запорожской области в тайнике обнаружили около 2 кг взрывчатки. Найденные боеприпасы и взрывчатку передали специалистам для уничтожения.