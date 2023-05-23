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Росгвардия обнаружила в Запорожской области схрон с тысячей боеприпасов

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Фото: t.me/vrogov
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В районе села Славянка Михайловского района Запорожской области сотрудники полиции вместе с бойцами СОБР Росгвардии обнаружили тайник, в котором находилось более 1 тыс. боеприпасов. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 23 мая.

«Правоохранители обнаружили патроны разного калибра, гранаты, выстрелы к подствольному и ручному гранатомету, противотанковые и осколочно-заградительные мины, дымовые и тротиловые шашки, сигнальные ракетницы, деревянные колышки с тросиками для растяжки», — написал он в своем Telegram-канале.

Обнаруженные боеприпасы были переданы специалистам, по данному факту проводится проверка.

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Ранее, 12 мая, силовики обнаружили тайник в поселке Вишневое в Запорожской области, где было спрятано более 5 тыс. патронов различного калибра и 20 гранат. По данным полицейских, при дальнейшем осмотре территории в хозяйственной постройке обнаружен замаскированный схрон, где были 20 гранат Ф-1, одна граната РГН, а также 19 запалов УЗРГМ-2.

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