В Запорожской области обнаружили в схроне более 5 тыс. патронов и 20 гранат
Силовики обнаружили тайник в поселке Вишневое в Запорожской области, где было спрятано более 5 тыс. патронов различного калибра и 20 гранат, сообщило 12 мая ГУ МВД по региону в Telegram-канале.
«Оперативными сотрудниками полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Запорожской области в поселке Вишневое Токмакского района при осмотре гаража, принадлежащего 23-летнему местному жителю, обнаружили… две ручные гранаты Ф-1 и снаряженный магазин к автомату Калашникова», — говорится в заявлении.
По данным полицейских, при дальнейшем осмотре территории в хозяйственной постройке обнаружен замаскированный схрон, где были 20 гранат Ф-1, одна граната РГН, 19 запалов УЗРГМ-2, две пулеметные ленты. Кроме того, в тайнике были патроны различного калибра.
Все обнаруженные боеприпасы были изъяты и направлены на экспертизу.
В конце апреля в Запорожской области в тайнике обнаружили около 2 кг взрывчатки.