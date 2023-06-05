Полицейские обнаружили два схрона с боеприпасами, оставленными украинскими военнослужащими в селе Ровном Херсонской области. Об этом 5 июня заявили в пресс-службе ГУ МВД по региону, сообщение которой приводит портал «МВД Медиа».

Один из тайников находился в частично замаскированном углублении в земле рядом с кирпичным строением, другой — в заброшенной постройке, прилегающей к жилому дому, уточнили в ведомстве.

В них было обнаружено гранулированное вещество, похожее на порох, две тротиловые шашки, вскрытая бумажная коробка с патронами, четыре гранаты Ф-1, три запала к гранатам, а также 120 патронов калибра 5,45 и металлическая лента со 135 патронами 7,62 калибра.

Боеприпасы были переданы в комнату хранения территориального отдела полиции, отметили в региональном МВД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»).

Ранее, 2 июня, полицейские обнаружили три тайника с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Все предметы были помещены в комнату хранения территориального отдела полиции.

До этого, 18 мая, сообщалось, что военной полицией в Херсонской области был обнаружен крупный схрон оружия ВСУ, предназначенный для диверсионно-разведывательных групп противника, в том числе спящих ячеек.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.