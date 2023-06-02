Реклама
Прямой эфир
Мир
Китай заявил о стремлении Москвы, Киева и ЕС к урегулированию украинского кризиса
Армия
В Херсонской области обнаружили три тайника ВСУ с боеприпасами
Экономика
Нефть Brent подорожала до $75 перед заседанием ОПЕК+
Мир
Премьер Венгрии заявил о необходимости не допустить контрнаступления ВСУ
Происшествия
ВСУ ночью выпустили по Херсонской области 32 снаряда
Происшествия
Украинские войска обстреляли Макеевку и пригород Донецка из РСЗО
Армия
Рогов заявил о завершении формирования группировок ВСУ на запорожском направлении
Мир
Петиция за увольнение министра культуры Украины набрала необходимые голоса
Происшествия
Власти Курской области сообщили об атаке на подстанцию в Гоголевке украинским БПЛА
Общество
Губернатор рассказал о повреждениях домов после атаки беспилотников в Курске
Мир
Кличко поддержал снос памятника Александру Пушкину в Киеве
Мир
На востоке и в центре Украины объявили воздушную тревогу
Сюжет:

В Херсонской области обнаружили три тайника ВСУ с боеприпасами

0
Фото: ГУ МВД Херсонской области
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полицейские обнаружили три тайника с боеприпасами, оставленными украинскими военнослужащими в Херсонской области. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«При обследовании территории неподалеку от поселка Чаплинка были найдены 93 головных взрывателя, три головных снаряда от установки «Град», три выстрела и три стартовых заряда от РПГ и по одному снаряду калибра 152 и 125 мм», — говорится в сообщении.

Другой тайник был обнаружен в рукаве оросительного канала между селами Софиевка и Чумацкий Шлях Новотроицкого муниципального округа. Там полицейские нашли 33 выстрела для станкового противотанкового гранатомета и короб с гранатами для еще одного станкового гранатомета.

Еще один тайник с 16 бронебойно-зажигательными патронами калибра 14,5 мм найден на заброшенной ферме в селе Старая Маячка Алешкинского муниципального округа.

Стрелять по складам: ВС РФ продолжают уничтожать украинские резервы
Российские военные разрушают логистику противника, срывая готовящееся наступление ВФУ, говорят эксперты

Незадолго до этого, 25 мая, два тайника с оружием, боеприпасами и формой Вооруженных сил Украины (ВСУ) изъяли в селах Водославка и Спиридоновка Новотроицкого района. Все предметы были помещены в комнату хранения территориального отдела полиции.

18 мая сообщалось, что в Херсонской области военная полиция обнаружила крупный схрон оружия и боеприпасов ВСУ, предназначенных для диверсионно-разведывательных групп противника, в том числе спящих ячеек.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023