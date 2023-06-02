Полицейские обнаружили три тайника с боеприпасами, оставленными украинскими военнослужащими в Херсонской области. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«При обследовании территории неподалеку от поселка Чаплинка были найдены 93 головных взрывателя, три головных снаряда от установки «Град», три выстрела и три стартовых заряда от РПГ и по одному снаряду калибра 152 и 125 мм», — говорится в сообщении.

Другой тайник был обнаружен в рукаве оросительного канала между селами Софиевка и Чумацкий Шлях Новотроицкого муниципального округа. Там полицейские нашли 33 выстрела для станкового противотанкового гранатомета и короб с гранатами для еще одного станкового гранатомета.

Еще один тайник с 16 бронебойно-зажигательными патронами калибра 14,5 мм найден на заброшенной ферме в селе Старая Маячка Алешкинского муниципального округа.

Незадолго до этого, 25 мая, два тайника с оружием, боеприпасами и формой Вооруженных сил Украины (ВСУ) изъяли в селах Водославка и Спиридоновка Новотроицкого района. Все предметы были помещены в комнату хранения территориального отдела полиции.

18 мая сообщалось, что в Херсонской области военная полиция обнаружила крупный схрон оружия и боеприпасов ВСУ, предназначенных для диверсионно-разведывательных групп противника, в том числе спящих ячеек.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.