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В Херсонской области полиция обнаружила два тайника с оружием и боеприпасами ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Сотрудники полиции обнаружили два тайника с оружием, боеприпасами и формой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщает в четверг, 25 мая, пресс-служба МВД по региону.

Отмечается, что украинские схроны были найдены в селах Водославка и Спиридоновка Новотроицкого района.

В частности, были изъяты автомат Калашникова 1974 года выпуска, четыре магазина к нему, три гранаты Ф-1, три унифицированных запала ручной гранаты, 17 патронов калибра 5,45 мм, банка пороха «Крук», два комплекта формы ВСУ, а также несколько мобильных телефонов и фотоаппарат.

Предметы были изъяты с места происшествия и помещены в комнату хранения территориального отдела полиции. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Ранее, 18 мая, сообщалось, что в Херсонской области военная полиция обнаружила крупный схрон оружия и боеприпасов ВСУ, предназначенных для диверсионно-разведывательных групп противника, в том числе спящих ячеек.

12 мая полиция обнаружила тайник в поселке Вишневое в Запорожской области, где было спрятано более 5 тыс. патронов различного калибра и 20 гранат. Все обнаруженные боеприпасы были изъяты и направлены на экспертизу.

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