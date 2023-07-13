Чернышенко исключил отказ спортсменов от Родины ради участия в ОИ

Российские спортсмены не будут отказываться от Родины в обмен на участие в Олимпийских играх. Об этом 13 июля заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Мы действительно надеемся получить приглашение, ни от чего не отказываемся и очень рады, если нашим спортсменам дают возможность выступать. Вопрос — в обмен на что. Если для этого нужно отказаться от Родины, конечно, нас такое не устраивает», — сказал он журналистам.

Чернышенко также отметил, что не видит смысла оспаривать в судах правомерность введения санкций в отношении российского спорта в текущий момент, при этом необходимая на будущее документация уже собирается.

Ранее в этот день стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) 26 июля разошлет официальные приглашения на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже, однако Россия и Белоруссия их не получат.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию, в качестве нейтральных атлетов. Также предлагается отказывать в участии спортсменам, связанным с вооруженными силами и органами безопасности РФ.

Президент ОКР Станислав Поздняков в тот же день назвал новые рекомендации МОК по допуску российских атлетов до соревнований неприемлемыми. По его словам, нейтральный статус равен нарушению прав человека.

30 марта президент МОК Томас Бах заявил, что решение об участии российских и белорусских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже будет принято не раньше чем за год до их начала.

Глава МОК также отметил, что правительства мировых государств не имеют права решать, граждане каких стран могут участвовать в международных турнирах. По его словам, позиция комитета по данному вопросу сейчас еще более сплоченная.

ХХХIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Организаторы Игр подтвердили, что намерены следовать решениям МОК относительно допуска российских и белорусских спортсменов на международные мероприятия.