Трансгендера Хилми Форкса оштрафовали за драку в кафе

Московский суд оштрафовал трансгендера Хилми Форкса за драку, которую он устроил в кафе «Вкусно — и точка». Об этом в четверг, 13 июля, сообщили в суде.





По данным «Известий», он признал свою вину в мелком хулиганстве. Решение суда комментировать не стал.



«Я вам признал уже вину в мелком хулиганстве», — высказался он.

После заседания суда блогера отвезли в участок.



Накануне глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале сообщила, что в отношении Хилми Форкса также возбудили дело об изготовлении порнографии. Ему грозит до шести лет тюрьмы. На данный момент блогер находится под подпиской о невыезде.



Ранее, 24 января, сообщалось, что в отношении Форкса возбуждено административное дело за пропаганду ЛГБТ.

5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ и призывов к смене пола в стране. Закон распространяется на фильмы, книги, рекламные ролики, публикации в СМИ и компьютерные игры, в которых демонстрируются нетрадиционные сексуальные отношения или содержится информация, способная вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол. За нарушение запрета будут грозить штрафы до 10 млн рублей.