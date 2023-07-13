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Трансгендера Хилми Форкса оштрафовали за драку в кафе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Московский суд оштрафовал трансгендера Хилми Форкса за драку, которую он устроил в кафе «Вкусно — и точка». Об этом в четверг, 13 июля, сообщили в суде.


По данным «Известий», он признал свою вину в мелком хулиганстве. Решение суда комментировать не стал.

«Я вам признал уже вину в мелком хулиганстве», — высказался он.

После заседания суда блогера отвезли в участок.

Накануне глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале сообщила, что в отношении Хилми Форкса также возбудили дело об изготовлении порнографии. Ему грозит до шести лет тюрьмы. На данный момент блогер находится под подпиской о невыезде.

Ранее, 24 января, сообщалось, что в отношении Форкса возбуждено административное дело за пропаганду ЛГБТ.

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5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ и призывов к смене пола в стране. Закон распространяется на фильмы, книги, рекламные ролики, публикации в СМИ и компьютерные игры, в которых демонстрируются нетрадиционные сексуальные отношения или содержится информация, способная вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол. За нарушение запрета будут грозить штрафы до 10 млн рублей.

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