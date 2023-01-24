Против блогеров Даши Корейки и Хилми Форкса возбудили дело за пропаганду ЛГБТ

В отношении блогера Даши Корейки (ранее носила имя Максим Матвеев) и ее друга под псевдонимом Хилми Форкс возбудили административное дело за пропаганду ЛГБТ, следует из ответа МВД РФ депутату Госдумы Яне Лантратовой.

Как передает 24 января «РИА Новости» (в распоряжении агентства имеется соответствующий документ), дело было возбуждено 13 января по ст. 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и/или предпочтений, смены пола»).

В конце прошлого года Лантратова обратилась к Генпрокуратуре и Роскомнадзору с просьбой проверить этих блогеров на распространение пропаганды ЛГБТ и трансгендерности.

5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ и призывов к смене пола в стране.

Закон распространяется на фильмы, книги, рекламные ролики, публикации в СМИ и компьютерные игры, в которых демонстрируются нетрадиционные сексуальные отношения или содержится информация, способная вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол. За нарушение запрета будут грозить штрафы до 10 млн рублей.