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Джонни Депп обратился к россиянам перед премьерой «Жанны Дюбарри»

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Фото: Casa Kafka Pictures
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Американский актер Джонни Депп записал видеообращение к российским зрителям перед премьерой нового фильма с его участием «Жанна Дюбарри». Обращение Деппа в четверг, 13 июля, опубликовали в социальных сетях первые зрители картины.

«Наш фильм «Жанна Дюбарри», я им очень горжусь и надеюсь, что вы получите удовольствие. Берегите себя, увидимся», — сказал актер.

Премьера фильма в России состоится 20 июля. В картине Депп играет короля Людовика XV, правившего Францией с 1715 по 1774 год.

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Но сам актер до нашей страны, похоже, в ближайшее время не доедет

Ранее, в апреле 2021 года, Депп записал видеообращение к россиянам, в котором пригласил их на новый фильм со своим участием «Великий». В видео актер поприветствовал поклонников на русском языке, а затем перешел на английский и выразил надежду на то, что фильм вдохновит каждого зрителя.

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