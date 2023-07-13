Джонни Депп обратился к россиянам перед премьерой «Жанны Дюбарри»

Американский актер Джонни Депп записал видеообращение к российским зрителям перед премьерой нового фильма с его участием «Жанна Дюбарри». Обращение Деппа в четверг, 13 июля, опубликовали в социальных сетях первые зрители картины.

«Наш фильм «Жанна Дюбарри», я им очень горжусь и надеюсь, что вы получите удовольствие. Берегите себя, увидимся», — сказал актер.

Премьера фильма в России состоится 20 июля. В картине Депп играет короля Людовика XV, правившего Францией с 1715 по 1774 год.

Ранее, в апреле 2021 года, Депп записал видеообращение к россиянам, в котором пригласил их на новый фильм со своим участием «Великий». В видео актер поприветствовал поклонников на русском языке, а затем перешел на английский и выразил надежду на то, что фильм вдохновит каждого зрителя.