Да здравствует роль: Джонни Депп появится на российских экранах

Уже через неделю — 20 июля — в прокат выходит историческая костюмная драма «Жанна Дюбарри», открывавшая Канны-2023. В ней Джонни Депп исполнил одну из главных ролей — короля Людовика XV. Накануне российские СМИ сообщили, что актер осенью приедет в Россию за $370 тыс. Как выяснили «Известия», голливудская звезда не будет участвовать в промокампании фильма и не станет взаимодействовать с отечественной прессой.

Гостем будете?

Джонни Депп приедет в Россию, и ему организуют экскурсию по маршруту Калининград – Зеленоградск – Куршская коса – Светлогорск – поселок Янтарный. Об этом 10 июля сообщила «Газета.RU» со ссылкой на пресс-службу группы «ЯМОРЕ» , но конкретную дату поездки актера не объявили.

Как рассказала «Известиям» пиар-менеджер группы «ЯМОРЕ» Мария, коллектив общается с командой Деппа еще с 2018 года. Тогда актер приехал в Москву с концертом группы Hollywood Vampires , в которой он состоит. В том же году зародилась идея устроить поездку.

— Год назад, когда он выиграл суд, в сентябре 2022 года, Депп сам написал Михаилу Лисову, что хочет приехать в Россию и можно реализовать задуманную идею, — уточнила пиар-менеджер. — И на протяжении года обсуждались с его менеджерами все детали его поездки и работы с российской группой.

Она также уточнила, что музыкальный коллектив планирует оплатить гонорар из собственного кармана и никаких спонсоров нет.

Фото: Russian World Vision

Как сообщил «Известиям» член группы «ЯМОРЕ» Михаил Лисов, приезд Джонни Деппа пока находится на этапе переговоров и занимаются этим агенты музыкального коллектива. «Известия» отправили запрос им, а также актеру и его представителям, чтобы подтвердить сумму гонорара и маршрут экскурсии.

Имя Деппа остается на слуху из-за предстоящей исторической костюмированной драмы «Жанна Дюбарри», которая официально выйдет в российском прокате уже в следующий четверг. С Каннского кинофестиваля картину привезла компания Russian World Vision, она также выступила соинвестором проекта. Как сообщили «Известиям» в организации, Джонни Депп не будет участвовать в промокампании картины на территории России и не станет давать интервью отечественным изданиям.

Королевская стать

Драма «Жанна Дюбарри» открыла Канны-2023 и получила семиминутные овации после показа. Несмотря на успех фестивальной премьеры, кинокритики ведущих изданий встретили картину прохладно: рейтинг на Rotten Tomatoes составил 51% (18 положительных и 17 негативных рецензий).

Для Джонни Деппа это стало возвращением в киноиндустрию после периода затишья, наступившего из-за скандального судебного разбирательства с бывшей супругой Эмбер Херд. В костюмной драме он исполнил роль французского короля Людовика XV, а Майвенн (она же режиссер фильма) сыграла его эксцентричную возлюбленную. Деппа привыкли видеть в образе причудливых персонажей: пират капитан Джек Воробей, убийца-цирюльник Суини Тодд или Эдвард Руки-ножницы. Людовик — не самый яркий образ в портфолио актера.

Фото: Russian World Vision

По сюжету, Жанна — женщина из низшего рабочего сословия, пожелавшая выбиться в высший свет. Ее любовник граф Дюбарри, разбогатевший за счет ее интриг и махинаций, желает представить ее королю. Людовик XV и Жанна влюбляются с первого взгляда, экстравагантность девушки вновь пробуждает в монархе любовь к жизни. Их союз вызывает скандал.

В атмосферу XVIII века зрителей погружают пышные костюмы правящей французской элиты: камзолы, треуголки с плюмажем и накрахмаленные парики. Устоявшиеся традиции нарушает своенравная Жанна Дюбарри, которая, получив толику власти от короля, крутит интриги, выступает против элит, а Людовик уходит на второй план.

Планы на будущее

Следующий проект Джонни Деппа, согласно IMDb, — биографическая драма «Моди», которая расскажет о двух днях итальянского художника Амедео Модильяни. Но на этот раз Джонни будет не актером, а займет режиссерское кресло впервые за 25 лет (первой режиссерской работой был «Храбрец» в 1997 году). Картина находится на стадии препродакшена, а снимутся в фильме именитые актеры — Аль Пачино, Пьер Нине и Риккардо Скамарчо.

Фото: Russian World Vision

Это история о том, как малоуспешный Модильяни в порыве эмоций устроил погром в парижском ресторане. Чтобы избежать наказания за проступок, он решает уехать из города. Но план рушится, когда художник выясняет, что в столицу едет влиятельный коллекционер, заинтересовавшийся творчеством Модильяни. В основу фильма легла театральная пьеса Дэнниса Макинтайра «Модильяни». Ожидать появления ленты на экранах стоит не раньше следующего года.

Съемки должны начаться осенью в Будапеште, и теоретически можно рассчитывать, что у Деппа будет несколько дней на то, чтобы доехать до России из Венгрии, если с ним договорятся.

Также в этом году выйдет полнометражный анимационный проект, в котором Депп озвучил главного героя, — «Джонни Пафф: Секретная миссия». Это продолжение сербского мультсериала «Пуффины непобедимые» о разумных птицах, тупиках со суперспособностями. В нем голливудский актер тоже подарил голос одному из главных героев. Согласно IMDb, работа над мультфильмом завершена и релиз должен состояться не раньше октября этого года. Покажут ли анимацию в России, пока не известно, но мультсериал доступен в отечественных онлайн-кинотеатрах.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/DGP

На стадии съемок находится и документальный фильм о Чарли Чаплине (Charlie Chaplin, A Man of the World), режиссером которого выступила Кармен Чаплин (внучка актера). Джонни Депп неоднократно говорил, что является поклонником его творчества, и в новом фильме он сыграет самого себя . Скорее всего, будет давать собственные комментарии.