Сеанс о гипнозе: Бен Аффлек против экстрасенса и злой дух Пантафа

Главная премьера предстоящих выходных — боевик «Гипнотик» с Беном Аффлеком. Еще в прокат выходят французский документальный хит «В поисках снежного барса», китайская анимация «Чарли и фантастическая четверка» и итальянский хоррор про сонный паралич «Пантафа — пожирательница душ». «Известия» рассказывают, на что идти в кино в конце недели.

«Гипнотик»

18+

Режиссер: Роберт Родригес. В ролях: Бен Аффлек, Алиси Брага, Уильям Фихтнер, Дж.Д. Пардо, Дайо Окенийи, Джефф Фэйи, Джеки Эрл Хейли, Зейн Холц, Рубен Хавьер Кабальеро, Келли Фрай

Режиссер блокбастера — Роберт Родригес, один из самых известных мексиканцев в мире, подаривших нам когда-то «От заката до рассвета». Среди его других наиболее известных работ: «Музыкант», «Отчаянный» (он же «Десперадо») «Город грехов», «Алита: Боевой ангел» и сериал-хит «Мандалорец».

«Гипнотик» — долгострой: первый вариант сценария был написан еще в 2002 году, но свет картина увидела только в этом году. Главная роль досталась оскароносному Бену Аффлеку, которого зрители привыкли видеть в образе супергероя Бэтмена. В новом блокбастере он тоже играет стража закона, но более приземленного — детектива Дэнни Рурка. А главным злодеем стал Уильям Фихтнер.

По сюжету, у Дэнни похищают дочь, ни ее, ни преступника найти не удалось. Выполняя очередное задание детектив и его напарник сталкиваются с необычным преступником: тот подчиняет себе волю окружающих, чтобы ограбить банк. Здесь же Дэнни случайно находит улику, связанную с пропажей его ребенка.

«Гипнотик» совмещает семейную драму с детективом о заговоре государственного уровня и добавляет фантастических элементов — герои фильма сталкиваются с людьми, использующими гипноз для контроля окружающих.

«В поисках снежного барса»

12+

Режиссеры: Мари Амиге, Венсен Мюнье. В ролях: Венсен Мюнье, Сильвен Тессон

Премьера картины состоялась еще в 2021 году в Каннах, а в 2022-м она была признана лучшим документальным фильмом на престижных кинопремиях «Сезар» и «Люмьер». Саундтрек к «Поискам» написали Ник Кейв и Уоррен Эллис. В отличие от подобных кинолент BBC, в которых повествование ведет безликий диктор, здесь члены съемочной группы становятся полноценными героями.

«В поисках снежного барса» показывает уникальные кадры тибетских прерий, горных хребтов и небольших каньонов — традиционные места обитания неуловимого ирбиса. Но создатели картины не обделили вниманием и других диких обитателей отдаленного региона: птиц, грызунов, копытных и прочих хищников Тибета. Организовав самую настоящую фотоохоту, Венсен Мюнье и Сильвен Тессон сидят в засаде и рассказывают о повадках животных, но периодически уходят в философию — размышляют о природе и роли человека в ней.

«Мать Тереза»

6+

Режиссер: Камал Мусале. В ролях: Жаклин Фритши-Корназ, Банита Сандху, Дипти Навал, Брайан Лоуренс, Хер Каур, Кевин Мэйнс, Джина Байшья, Шобу Капур, Махи Кхан, Атул Шарма

Камал Мусале до «Терезы» снял документальные фильмы Millions Can Walk о протестном шествии в Индии в 2012-м, а также «По паспорту — швейцарец» о проблемах мультикультурализма. В его новой работе документальные элементы тоже присутствуют, но в меньшей степени.

Фильм рассказывает две параллельные истории: одна — о ранних годах матери Терезы в Индии и создании хосписа Нирмал Хридай, а вторая — о молодой скрипачке Кавиты из Великобритании. Именно наличие дополнительной сюжетной линии отличает картину от других документальных и биографических фильмов о всемирно известной монахине.

Кавита приезжает в Калькутту после того, как узнала о беременности. Здесь она посещает Нирмал Хридай и переосмысливает свою жизнь. Вместе с этим Камал Мусале рассказывает о трудностях, с которыми столкнулась мать Тереза, но показывает, что монахиня при этом была обычным человеком со своими недостатками.

«Чарли и фантастическая четверка»

12+

Режиссер: Шон Патрик О’Рейли. В ролях: Кифер О’Рейли, Рон Перлман, Пэттон Освальт, Кристофер Пламмер, Наташа Лю Бордиццо, Осрик Чау, Байрон Манн, Джейн Иствуд, Алекс Мендоса, Шон Патрик О’Рейли

Шон Патрик О’Рейли — основатель одного из крупнейших канадских издательств комиксов — Arcana Studio. Среди актеров озвучки затесались звезды мирового масштаба — Рон Перлман («Хеллбой») и обладатель «Оскара» Кристофер Пламмер, для которого мультфильм стал последней работой. В оригинале фильм называется «Герои золотых масок» (англ. «Heroes of the Golden Mask»), и такой вариант лучше передает суть анимационной новинки.

«Чарли и фантастическая четверка» — китайский мультфильм про «попаданца». Бездомного воришку Чарли неожиданно переносит в другой мир, напоминающий мифический Китай. Оказывается, юноша должен стать частью группы супергероев, а силы им придают золотые маски. Одна из них выбрала себе новым владельцем Чарли. Как это часто бывает в подобных картинах, ему в кратчайшие сроки предстоит измениться в лучшую сторону и пройти уйму тренировок, чтобы одолеть главного злодея. Получилась история о взрослении и преодолении собственных недостатков.

«Пантафа — пожирательница душ»

18+

Режиссер: Эмануеле Скаринджи. В ролях: Кася Смутняк, Грета Санти, Марио Сгуэлья, Мауро Марино, Франческо Колелла, Джузеппе Чедерна, Уго Де Сезаре, Элизабетта Педрацци

Режиссер «Пантафы» — Эмануеле Скаринджи, которого в 2018 году номинировали на приз Венецианского кинофестиваля за драму «Предсказание броненосца» (программа «Горизонты» — лучший фильм). В основу новинки легла древняя итальянская легенда о злом демоне, который душит девушек во сне.

Если раньше хорроры пытались напугать чудовищами и паранормальщиной, то теперь в тренде делать метафоры психологических расстройств, заболеваний и непроработанных травм. В пример можно привести недавно вышедшие в российском прокате «Дитя тьмы» и «Спуск: новая глава».

Создатели «Пантафы» решили обратиться к феномену сонного паралича — человек находится в пограничном состоянии между сном и бодрствованием, видит галлюцинации. В фильме такие жуткие видения объединили с фольклором — героинь терроризирует злой дух Пантафа.