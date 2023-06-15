Фильм «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом выйдет в российский прокат в конце июля

В российских кинотеатрах 20 июля стартует прокат исторического фильма «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом и Майвенн в главных ролях.

Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу кинопрокатной компании Russian World Vision в среду, 14 июня.

Режиссером картины выступила Майвенн («Мой король»). В фильме также снимались Бенжамен Лаверн, Робен Ренуччи, Пьер Ришар и другие артисты, пишет RT.

В центре внимания картины — история женщины из низшего сословия по имени Жанна Вобернье, чей образ воплотила на экране Майвенн. Ей удается выбиться в высший свет благодаря своему очарованию. Её богатый кавалер граф Дюбарри знакомит Жанну с королем Людовиком XV в исполнении Джонни Деппа, который влюбляется в девушку с первого взгляда.

Девушке удается вернуть Людовику вкус к жизни, и он делает ее своей официальной фавориткой. Придворные же отнюдь не рады появлению в Версале куртизанки, из-за чего назревает скандал.

Как отмечает НСН, фильм «Жанна Дюбарри» стал первым для Деппа после развода и суда с актрисой Эмбер Херд.

Мировая премьера фильма состоялась на 76-м Каннском кинофестивале, где «Жанна Дюбарри» была выбрана фильмом открытия.

Ранее 14 июня стало известно, что Джонни Депп отдаст выигранные в суде у бывший супруги Эмбер Херд деньги на благотворительность. На счету у каждой благотворительной организации окажется по $200 тыс. сообщает сайт kp.ru.

12 мая стало известно, что Джонни Депп снимет фильм Modi об итальянском художнике Амедео Модильяни. Как сообщает телеканал «360», действия кинокартины будут происходить в Париже в 1916 году. Одну из ролей в фильме исполнит Аль Пачино, который по совместительству является продюсером фильма.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Джонни Депп снимется в шестой части «Пиратов Карибского моря». Как отмечает телеканал «Звезда», рабочее название картины — «День на море» (A Day At The Sea).