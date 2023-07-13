Иностранные журналисты устроили фотосессию с Лавровым на саммите АСЕАН

К главе российского МИДа Сергею Лаврову на саммите АСЕАН в Индонезии толпой ринулись журналисты, чтобы сделать совместное фото, сообщил в четверг, 13 июля, корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Лавров не отказал в просьбе журналистов, и некоторые из них успели сделать селфи с министром. Он также параллельно пожелал им удачи.



Индонезийская журналистка Алия рассказала, что сделала селфи с российским министром, поскольку он очень популярен в стране.



«Он очень положительный персонаж», — добавила она.

13 июля стартовал второй день саммита АСЕАН в Джакарте. Россию на саммите представляет глава российского МИДа. Он прибыл в Джакарту 12 июля и пробудет в городе до 14 июля. У Сергея Лаврова плотный и насыщенный график на эти дни, уточнили во внешнеполитическом ведомстве.



В частности, в первый день саммита Лавров обсудил с китайским коллегой Ван И и главой внешнеполитического ведомства Индонезии Ретно Марсуди вопросы наращивания сотрудничества по обеспечению продовольственной и энергетической безопасности в условиях кризисных тенденций на мировых рынках.



Ежегодные министерские мероприятия по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии проходят в Джакарте с 12 по 14 июля.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) — межправительственная организация, созданная в августе 1967 года. Ее основной целью является сотрудничество во всех областях, укрепление мира и создание стабильности в Юго-Восточной Азии. В организацию входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа.