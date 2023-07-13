Реклама
Прямой эфир
Мир
В Джакарте стартовал второй день саммита АСЕАН
Армия
Военнослужащие группировки «Юг» отразили восемь атак штурмовых групп ВСУ
Мир
Сейсмологи спрогнозировали землетрясение магнитудой выше 7 в Стамбуле
Происшествия
Дети массово отравились в детском саду в Амурской области
Армия
Корабли ВМФ России оснастят дополнительными средствами борьбы с дронами
Происшествия
Грузовик врезался в автомобиль дорожных работ на МКАД
Происшествия
В Ленобласти ликвидировали пожар на производственной базе
Мир
Маск заявил о создании компании по разработке искусственного интеллекта
Мир
Мьянма открыла россиянам безвизовый въезд на 30 дней
Экономика
С иностранных онлайн-продавцов предложили взимать НДС
Наука и техника
Путин выступит на пленарной сессии Форума будущих технологий

В КНДР сообщили о нарушении США воздушного пространства более 30 раз за восемь дней

0
Фото: Commons.wikimedia.org/U.S. Air Force/Tech. Sgt. Kevin Gruenwald
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самолеты разведки США более 30 раз за восемь дней нарушили воздушное пространство над исключительной экономической зоной Северной Кореи (КНДР). Об этом в четверг, 13 июля, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Воздушное пространство, которое, по утверждению США, находится над открытым морем, является воздушным пространством над экономической зоной Восточного моря Кореи, где осуществляется наш суверенитет, и, следовательно, является частью территориального воздушного пространства Корейской Народно-Демократической Республики, которая не может быть уступлена даже на дюйм», — говорится в сообщении агентства.

В публикации поведение американских самолетов назвали провокационным и подчеркнули, что из-за этого напряженность в регионе усугубляется.

Взорви, но не сейчас: когда Северная Корея проведет ядерное испытание
И как на это могут отреагировать остальные страны

Ранее, 25 июня, ЦТАК со ссылкой на доклад Института американских исследований при МИД КНДР сообщило, что агрессивные действия США обостряют напряженную ситуацию на Корейском полуострове, доводя ее «до грани ядерной войны».

26 апреля американский президент Джо Байден заявил, что США добиваются дипломатического прорыва с КНДР. По его словам, КНДР угрожает всё чаще и грубо нарушает санкции США.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023