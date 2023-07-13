В КНДР сообщили о нарушении США воздушного пространства более 30 раз за восемь дней

Самолеты разведки США более 30 раз за восемь дней нарушили воздушное пространство над исключительной экономической зоной Северной Кореи (КНДР). Об этом в четверг, 13 июля, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Воздушное пространство, которое, по утверждению США, находится над открытым морем, является воздушным пространством над экономической зоной Восточного моря Кореи, где осуществляется наш суверенитет, и, следовательно, является частью территориального воздушного пространства Корейской Народно-Демократической Республики, которая не может быть уступлена даже на дюйм», — говорится в сообщении агентства.

В публикации поведение американских самолетов назвали провокационным и подчеркнули, что из-за этого напряженность в регионе усугубляется.

Ранее, 25 июня, ЦТАК со ссылкой на доклад Института американских исследований при МИД КНДР сообщило, что агрессивные действия США обостряют напряженную ситуацию на Корейском полуострове, доводя ее «до грани ядерной войны».

26 апреля американский президент Джо Байден заявил, что США добиваются дипломатического прорыва с КНДР. По его словам, КНДР угрожает всё чаще и грубо нарушает санкции США.