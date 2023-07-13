Кеннеди-младший назвал вступление Украины в НАТО прямой дорогой к войне с РФ

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший считает, что прием Украины в члены НАТО станет серьезной провокацией, которая непременно приведет к открытой войне с Россией. Об этом «РИА Новости» 13 июля рассказали в пресс-службе политика.

«Господин Кеннеди выступает против членства Украины в НАТО. Это ненужная провокация и дорога к прямой войне с Россией и возможному ядерному конфликту», — сообщили в офисе кандидата.

Кеннеди предлагает все силы приложить к деэскалации конфликта. По его мнению, мир может быть достигнут только путем переговоров. Украина и Россия должны услышать друг друга и прийти к соглашению, которое уважает безопасность, суверенитет и права обеих сторон, отметили в пресс-службе.

Такого же мнения касательно вступления Украины в НАТО придерживается кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами. Он назвал лунатизмом призывы принять страну в альянс. Также он подчеркнул, что данное действие может привести к ядерной войне между российским и американским государствами.

11 июля пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил об опасных последствиях вступления Украины в НАТО. Он отметил, что вступление страны в альянс потенциально угрожает европейской безопасности. При этом он отметил различие подходов рядов стран-членов альянса по этому вопросу.

Ранее, 7 июля, американский сенатор Рэнд Пол заявил, что принятие Украины в Североатлантический альянс может привести к войне США с Россией.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент страны Владимир Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.