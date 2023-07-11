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В Кремле указали на разное отношение стран НАТО к вступлению Украины в альянс

Песков: страны НАТО по-разному относятся к вступлению Украины в альянс
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Фото: Global Look Press/dpa/Soeren Stache
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Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков во вторник, 11 июля, заявил об опасных последствиях вступления Украины в НАТО.

«Мы с вами пока можем констатировать различие подходов рядов стран-членов альянса по этому вопросу, какая точка зрения возобладает — узнаем в ближайшие дни», — сказал он на брифинге.

Песков отметил, что стоит дождаться окончательного решения альянса по этому вопросу.

Ранее в тот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил отказаться от необходимости выполнения Украиной плана действий по членству в альянсе.

Днем ранее генеральный секретарь блока сообщил, что главы стран НАТО продолжают обсуждение идеи об отмене для Киева традиционного плана действий по членству в альянсе, однако финальное решение должно приниматься только при поддержке со стороны всех союзников

До этого, 9 июля, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Североатлантический альянс обсудит на предстоящем саммите в Вильнюсе возможное предоставление членства Киеву путем проведением дальнейших реформ на Украине.

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В тот же день газета Financial Times сообщила, что союзники по НАТО в ходе предстоящего саммита сообщат о масштабном соглашении по поддержке Украины. Речь идет о создании «многосторонней структуры», в рамках которой союзники смогут брать на себя двусторонние обязательства по военной и финансовой поддержке Киева.

При этом президент США Джо Байден указывал, что среди стран НАТО нет единого мнения по приглашению Украины в альянс прямо сейчас. Прежде Киеву необходимо выполнить ряд требований.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент страны Владимир Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

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