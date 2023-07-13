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СМИ узнали о полученном Елисейским дворцом письме с человеческим пальцем

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Отрубленный человеческий палец был отправлен по почте в Елисейский дворец в преддверии 14 июля — годовщины взятия Бастилии, пишет 12 июля газета Valeurs Actuelles.

Корреспондентская служба Елисейского дворца получила письмо с пальцем в период между 9 и 10 июля. За несколько дней до церемонии 14 июля подобная сверхсекретная информация не должна была выйти за пределы резиденции, но газета выяснила, что полиция побывала на месте происшествия и изъяла палец.

По данным источника издания в службе безопасности, с тех пор, как обнаружили палец, была установлена личность его владельца. Соответствующая процедура идентификация проводится в случае стихийных бедствий, уточнил он.

Елисейский дворец комментировать инцидент не пожелал.

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12 апреля источник «Известий» сообщал, что французское посольство в Москве получило посылку с костями. Они лежали в белом пакете с подписью «Почта России». В качестве отправителя указали продюсера Пьетро Нотарианни из Италии, который умер в 2006 году. В диппредставительстве отказались комментировать эту информацию.

До этого, в декабре 2022 года, в посольство Франции в Москве пришла посылка с двумя банками, в которых были мертвая мышь и паук. Груз не прошел проверку на сканере, после чего на место вызвали полицию.

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