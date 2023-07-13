Блинкен в разговоре с Алиевым призвал найти компромисс с Арменией

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвал его найти компромисс на переговорах с Арменией. Об этом сообщается на официальном сайте 12 июля.

«Госсекретарь Энтони Блинкен сегодня поговорил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и сообщил ему о неизменной поддержке США мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном и о необходимости творческого подхода, гибкости и [прихода к] компромиссу на обсуждениях», — сказано в сообщении.

Госсекретарь также отметил важность свободного транзита коммерческих, гуманитарных и частных транспортных средств по Лачинскому коридору.

По мнению Блинкена, Азербайджану и Армении следует сохранять позитивную динамику во время ведения переговоров, чтобы прийти к долгосрочному миру.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

Осенью 2022 года ситуация на армяно-азербайджанской границе усугубилась. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

4 июня секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил, что мирный договор между Азербайджаном и Арменией может быть заключен до конца года. Он также заявил, что Ереван хочет привлечь международное присутствие в Лачинский коридор и Нагорный Карабах.

25 мая в Кремле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и премьером-министром Армении Николом Пашиняном.

До этого, 22 мая 2023 года, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. Он выразил надежду на то, что страны смогут договориться о подписании мирного соглашения в ближайшее время.